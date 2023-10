PiS straszy wiekiem emerytalnym. Tymczasem wyciągnęli słowa premiera sprzed lat

Tusk bez żadnych skrupułów podniósł Polakom wiek emerytalny do 67 lat. My dajemy wolny wybór - mówi Mateusz Morawiecki w najnowszym spocie PiS udostępnionym w mediach społecznościowych. Internauci bardzo szybko zareagowali i przypominają wypowiedź Morawieckiego sprzed lat, w której przekonywał do podniesienia wieku emerytalnego.