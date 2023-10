"Stop 67". Dzień po marszu PiS wyprowadza nowy cios

PiS wraca do wieku emerytalnego

Podniesienie wieku emerytalnego w 2012 r.

Rząd Donalda Tuska zdecydował o podniesieniu wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do 67. roku życia w 2012 r. To, co ginie w dzisiejszym przekazie, a co warto podkreślić – uchwalone przez rząd Tuska prawo nie zakładało, że wiek emerytalny zostanie podniesiony od razu. Od 2013 r. wiek emerytalny miał wzrastać o trzy miesiące każdego roku. Mężczyźni mieli osiągnąć docelowy wiek emerytalny 67 lat w 2020 r., a kobiety w 2040 r., czyli dwie dekady później. Rząd PO-PSL szacował, że dzięki tej decyzji emerytury Polaków będą wyższe średnio o 45 proc.