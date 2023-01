Dłuższa praca albo bieda. Ekonomiści szczerze o wieku emerytalnym

mysz18 14 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Jak ma być dobrze,bo jedni pracują i płacą haracze przez 35-45 lat ,a drudzy nie wkładają nic do systemu i dostają świadczenie. Kobieta pracująca 35 lat ,rodząca i wychowująca z mężem dzieci ,a mąż 40 lat pracy ,gdy jedno z nich umiera a drugie przechodzi na rentę rodzinną to kradnie się tej osobie 100% wypracowanego kapitału i jeszcze z tej renty 15%.Osoba która nigdy nie pracowała idzie na taką rentę nie tracąc nic swojego i może to zrobić już w wieku 50 lat. Matka która tylko rodziła ma zapewnione świadczenie, bo wychowywała dzieci aż pokończą 40 lat. Wszelkiej maści przywileje od PRL-u. To żeby pracować i płacić haracze przez pół wieku, to kto wyrobi na te przewileje ciągle będąc okradanym ze swojej pracy. Złodziejstwo i hipokryzja rządu i klepanie złodziejskich ustaw . Brakuje tylko ustawy przymusowej eutanazji po 45 -ciu latach pracy .