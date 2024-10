Marek Belka ostrzega przyszłych emerytów. "To samobójcze"

- Rząd powinien czerwony dywan rozkładać przed emerytami, którzy chcą pracować dłużej , ale to wiadomo, że to nie wszystkich będzie mogło dotyczyć - dodał Belka.

"Wiek emerytalny w Polsce jest elementem umowy społecznej. Wszelkie badania wskazują, że obywatele Rzeczypospolitej Polskiej w znakomitej większości oczekują utrzymania wieku emerytalnego na obowiązującym poziomie. Istnieje powszechna zgoda co do tego, że powinien on wynosić 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn " - napisał wiceminister Sebastian Gajewski.

Odwołał się do opublikowanego przez Centrum im. Ignacego Daszyńskiego w 2023 r. raportu pt. "Co to jest sprawiedliwa emerytura?", według którego propozycja podniesienia wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67 lat ma znikome poparcie.