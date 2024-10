Czechy o krok przed kluczową reformą. Wiek emerytalny stopniowo w górę

Według planów czeskiego rządu wiek emerytalny ma być powiązany ze średnią długością życia i wzrastać o około jeden miesiąc rocznie. W praktyce oznacza to, że osoby urodzone po 1995 roku będą przechodziły na emeryturę w wieku 66 lat lub później. Docelowo granica wieku emerytalnego ma zatrzymać się na poziomie 67 lat około 2050 roku. Głównym celem tej zmiany jest zapewnienie, aby emeryci spędzali w przybliżeniu taki sam okres na emeryturze, niezależnie od płci czy roku urodzenia.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Miliarder z Nowego Sącza. Zbudował globalnego kolosa

Argumenty za koniecznością reformy

Czescy eksperci ekonomiczni i demografowie podkreślają, że obecny system emerytalny jest długoterminowo nie do utrzymania i prowadzi do systematycznego zadłużania państwa. Demografii wskazują, że liczba osób w wieku emerytalnym rośnie znacznie szybciej niż liczba nowych pracowników wchodzących na rynek pracy. Prognozy pokazują, że bez wprowadzenia istotnych zmian, po 2035 roku system emerytalny może generować deficyty sięgające nawet 3,5 proc. PKB rocznie, co w przeliczeniu na obecne ceny stanowi około 280 miliardów koron czeskich.

Michal Veselý, czeski ekspert ds. emerytur, argumentuje, że proponowana reforma przychodzi w odpowiednim momencie, aby ustabilizować i wzmocnić system emerytalny. "Zamiast nierealistycznych populistycznych działań, które systematycznie zadłużały państwo, rząd proponuje rozsądne i długoterminowe rozwiązanie" - twierdzi Veselý. Ekspert podkreśla, że reforma ma na celu nie tylko zabezpieczenie interesów obecnych emerytów, ale także zapewnienie stabilności systemu dla dzisiejszych trzydziestolatków.

Michal Hlaváček, starszy analityk Urzędu Krajowej Rady Budżetowej, zwraca uwagę na matematyczną nieuchronność zmian. "wierzyć, że przyszłe rządy znajdą w budżetach takie pieniądze, jest podobne jak wierzyć w płaską ziemię" - stwierdza Hlaváček. Analityk podkreśla, że alternatywą dla podniesienia wieku emerytalnego może być jedynie drastyczne zwiększenie składek na ubezpieczenie emerytalne (nawet o 10 punktów procentowych) lub obniżenie emerytur o jedną trzecią w stosunku do płac. Obie te opcje miałyby jednak poważne negatywne konsekwencje dla gospodarki i byłyby politycznie nie do przyjęcia.

Szczegóły planowanej reformy emerytalnej

Oprócz stopniowego podnoszenia wieku emerytalnego, reforma ma wprowadzić szereg innych istotnych zmian w funkcjonowaniu czeskiego systemu emerytalnego. Jednym z kluczowych elementów jest modyfikacja zasad waloryzacji emerytur. Zgodnie z propozycjami, po 2025 roku tempo wzrostu emerytur ma zostać spowolnione. Inflacja nadal będzie uwzględniana przy waloryzacji, ale wzrost w oparciu o wzrost płac realnych ma być zmniejszony z połowy do jednej trzeciej ich wzrostu. Celem tej zmiany jest zapewnienie długoterminowej stabilności finansowej systemu.

Istotne zmiany planowane są również w zakresie warunków przechodzenia na wcześniejszą emeryturę. Zamiast obecnych 35 lat, wymagane będzie minimum 40 lat okresów składkowych, aby móc ubiegać się o wcześniejszą emeryturę. Ponadto, okres studiów ma być wliczany do okresu składkowego tylko w 80 proc. Te zmiany mają na celu ograniczenie liczby osób korzystających z możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę, co dodatkowo odciąży system emerytalny.

Reforma wprowadza także nowe rozwiązania dla rodziców opiekujących się dziećmi. Obliczanie emerytury za okres opieki nad dzieckiem ma być oparte na średniej płacy, co ma szczególnie pomóc matkom o niższych dochodach. Dodatkowo, planowane jest podniesienie minimalnej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą, co ma zapewnić im prawo do wyższych emerytur w przyszłości.

Interesującym elementem reformy jest wprowadzenie możliwości dzielenia uprawnień emerytalnych między małżonkami. To rozwiązanie ma pomóc tym rodzinom, w których jedno z rodziców ograniczyło swoją karierę zawodową ze względu na opiekę nad dziećmi, co później przekłada się na niższą emeryturę. Małżonkowie będą mogli zdecydować, że ich składki na ubezpieczenie społeczne za okres trwania małżeństwa zostaną zaliczone wspólnie, co zapewni im taką samą lub bardzo zbliżoną wysokość emerytury.

Kontrowersje wokół reformy

Proponowana reforma wzbudza znaczne zainteresowanie i dyskusje w czeskim społeczeństwie. Minister pracy i spraw społecznych, Marian Jurečka, podkreśla konieczność zmian, argumentując, że bez nich czeski system emerytalny może znaleźć się w poważnych tarapatach. "jeśli nic nie zrobimy, może się zdarzyć, że po prostu nie będziemy mieli na emerytury i będą one bardzo niskie. a na to nie możemy pozwolić" - stwierdza Jurečka.

Eksperci zwracają uwagę na nieuchronność zmian demograficznych i ich wpływ na system emerytalny. Oczekuje się, że w 2030 roku na emeryturę zacznie przechodzić pokolenie tzw. dzieci Husáka, co oznacza znaczny wzrost liczby emerytów. Ta perspektywa dodatkowo podkreśla pilność wprowadzenia reform, które zapewnią stabilność systemu w obliczu tego demograficznego wyzwania.

Mimo argumentów przemawiających za koniecznością reform, propozycje rządu spotykają się także z krytyką. Część społeczeństwa wyraża obawy związane z podwyższeniem wieku emerytalnego, argumentując, że może to negatywnie wpłynąć na jakość życia starszych pracowników. Krytycy reformy wskazują również na potrzebę uwzględnienia różnic w charakterze pracy i stanie zdrowia różnych grup zawodowych przy ustalaniu wieku emerytalnego.

Podsumowując, proponowana reforma emerytalna w Czechach stanowi kompleksową próbę dostosowania systemu do wyzwań demograficznych i ekonomicznych XXI wieku. Choć wprowadzane zmiany mogą być trudne do zaakceptowania dla części społeczeństwa, eksperci podkreślają, że są one niezbędne dla zapewnienia długoterminowej stabilności i sprawiedliwości systemu emerytalnego. Ostateczny kształt reformy oraz jej skuteczność będą z pewnością przedmiotem intensywnych debat i analiz w nadchodzących latach.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.