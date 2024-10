Praca do 67 roku życia? Taki byłby skutek

Podniesienie wieku emerytalnego to temat, który w Polsce budzi wielkie emocje. Na taki ruch zdecydowały się Czechy, które przeprowadzają gruntowną reformę systemu emerytalnego. Do 2050 r. granica wieku emerytalnego ma zatrzymać się na poziomie 67 lat. Fakt sprawdził, ile zyskaliby Polacy, pracujący do tego wieku.