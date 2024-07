Polacy żyją coraz dłużej. Nowi emeryci dostaną niższe świadczenia

Yes 53 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Dzisiejsi 40-latkowie dostaną emeryturę w formie dodatku do pracy do śmierci. Demografii nie oszukacie - 1 pracujący Janek nie utrzyma z 5000 pensji siebie, 2 emerytów, dopłaci do renty wdowiej i jeszcze ufunduje 14-tki. Po prostu. Już dziś rekordowa liczba emerytów pracuje na świadczeniu bo nie jest w stanie przeżyć. Co więcej - lawinowo rośnie liczba zarabiających minimalną przez siłowe podnoszenie płac - a z minimalnej będą minimalne emerytury. Jeśli po wpłaceniu PÓŁ MILIONA do systemu mam dostać 2000 mc - to już wolałbym poszaleć po świecie za tą kasę a później eutanazja w jakimś normalnym kraju. Przynajmniej by coś z tego życia było.