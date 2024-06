Emerytury w górę. Tyle dostaną seniorzy w 2025 roku

Rada Ministrów zdecydowała w czwartek w sprawie propozycji wskaźnika waloryzacji rent i emerytur w 2025 roku. Rząd Donalda Tuska chce, by podwyżki świadczeń wyniosły w przyszłym roku nie mniej niż 6,78 proc. Teraz propozycję tę przedłoży Radzie Dialogu Społecznego.

To dużo mniej niż w tym roku, kiedy to emerytury i renty wzrosły o 12,12 proc. Powód jest prosty - inflacja w Polsce według prognoz nie będzie w najbliższym czasie tak wysoka, jak jeszcze rok czy dwa lata temu. A to właśnie przede wszystkim od poziomu inflacji (i w mniejszym stopniu od realnego wzrostu płac) zależy waloryzacja świadczeń seniorów.

Wysokość emerytury w 2025 roku. Ile zyskają seniorzy?

Na jakie podwyżki mogą w przyszłym roku liczyć emeryci i renciści? Im wyższe mają świadczenie, tym większa kwotowo będzie waloryzacja.

Obecnie minimalna emerytura wynosi 1780,96 zł (wszystkie kwoty w artykule to kwoty brutto) - co najmniej taka kwota należy się (po osiągnięciu wieku emerytalnego) wszystkim kobietom, które mają przynajmniej 20-letni staż pracy, i wszystkim mężczyznom ze stażem nie mniejszym niż 25 lat pracy. Przy założeniu, że wzrost wypłacanych świadczeń wyniesie dokładnie 6,78 proc., minimalna emerytura wzrośnie od marca 2025 roku do 1901,71 zł. Seniorzy, którzy ją pobierają, dostaną więc dodatkowe 120,75 zł.

Natomiast jeśli ktoś pobiera na przykład tysiąc złotych emerytury (bo ma za krótki staż pracy, by kwalifikować się na emeryturę minimalną), zyska 67,80 zł. Senior z emeryturą na poziomie 1,5 tys. zł zyska 101,70 zł i będzie dostawała 1601,70 zł.

Z kolei osoby pobierające świadczenie w wysokości 2000 zł w przyszłym roku będą otrzymywać 2135,6 zł (wzrost o 135,60 zł). O ponad 200 zł wzrośnie świadczenie w przypadku emerytury wynoszącej 3000 zł (do 3203,40 zł).

Podwyżka o ponad 300 zł będzie dotyczyć emerytów ze świadczeniem o wartości 4500 zł (wzrost do 4805,10 zł). Na podwyżkę przekraczającą 400 zł mogą liczyć seniorzy otrzymujący obecnie 6000 zł (wzrost do 6406,80 zł).

Rząd szacuje, że przy waloryzacji na poziomie 6,78 proc. podwyżki emerytur, rent i innych świadczeń, które są podwyższane wskaźnikiem waloryzacji emerytur i rent, wyniesie ok. 28,1 mld zł.

Tyle wynosi przeciętna emerytura

Z najnowszych danych ZUS wynika, że przeciętna wypłata emerytury i renty w pierwszym kwartale 2024 roku wyniosła 3516,95 zł i była wyższa od wypłacanej w analogicznym okresie poprzedniego roku o 16,1 proc. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wysokość świadczeń była marcowa waloryzacja.

Z kolei z początkiem czerwca ZUS przeprowadził inną waloryzację - składek zebranych na kontach i subkontach osób ubezpieczonych w ZUS. Do waloryzacji ZUS przyjął kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne, kapitału początkowego oraz środków na subkoncie zapisane na dzień 31 stycznia 2023 r. oraz wskaźniki: 114,87 proc. dla składek emerytalnych oraz kapitału początkowego, a 109,91 proc. dla środków na subkoncie.

W efekcie stan kont i subkont osób ubezpieczonych w ZUS zwiększył się o 521,7 miliarda złotych. To większy wzrost niż w zeszłym roku, kiedy wyniósł on ok. 450 miliarda złotych.

