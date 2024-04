Nowe emerytury będą niższe. ZUS już wie. Policzyliśmy o ile

Są ogłaszane co roku, zawsze na okres od kwietnia do marca kolejnego roku. Najnowsze tablice będą zatem dotyczyły wniosków złożonych od dnia 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku.

Warto dodać, że jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego, do ustalenia wysokości emerytury stosuje się tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny.

Polacy żyją dłużej. ZUS pokazał kluczowe szacunki

Na jaką emeryturę mogą liczyć nowi emeryci?

w przeliczeniu na wysokość emerytury w oparciu o tablice dalszej średniej trwania życia obowiązujące do końca marca 2024 r. oraz te obowiązujące od 1 kwietnia 2024 r. do 31 kwietnia 2025 r.

Różnica w przypadku osób z kapitałem 500 tys. zł to niecałe 74 zł (60 lat) i ok. 97 zł (65 lat). W przypadku emerytów, którzy zgromadzili 700 tys. zł kapitału różnica sięga ok. 103 zł (60 lat) i ok. 136 zł (65 lat). Największa jest w przypadku emerytów z 900 tys. zł kapitału – prawie 133 zł (60 lat) i ponad 174 zł (65 lat).