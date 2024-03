Zasiłek pogrzebowy w górę. "W końcu"

Podwyżka z 4000 zł do 7000 zł

Proponowana regulacja oprócz podwyższenia kwoty zasiłku pogrzebowego z 4000 zł do 7000 zł zmierza również do zapewnienia corocznego wzrostu kwoty zasiłku pogrzebowego i utrzymania jego funkcji w przyszłości, bez potrzeby interwencji ustawodawcy. Ministerstwo rodziny proponuje, żeby kwota zasiłku pogrzebowego była podwyższana co roku, w marcu, o wskaźnik inflacji za rok poprzedni. To dobrze, że ustawa to gwarantuje. Im więcej takich mechanizmów tym lepiej. Dzięki temu tworzone są rozwiązania systemowe.