Zasiłek pogrzebowy – komu przysługuje, w jakiej wysokości i jak o niego wnioskować?

Zasiłek pogrzebowy – co to takiego?

Kto może otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Ponadto zasiłek ten zostanie wypłacony właściwie każdemu, kto zapłacił za pogrzeb, a niekoniecznie musi być to osoba z najbliższej rodziny zmarłego. ZUS może przekazać te środki także osobie obcej, instytucji, która zajęła się pogrzebem, np. domowi pomocy społecznej, pracodawcy czy gminie, powiatowi czy związkowi wyznaniowemu lub osobie prawnej kościoła.

Śmierć bliskiego nie zawsze jest okolicznością dającą danej osobie prawo do wypłaty zasiłku pogrzebowego. Uprawnionym do wypłaty zasiłku pogrzebowego będzie osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków:

Jak wystąpić o przyznanie zasiłku pogrzebowego?

Podstawą ubiegania się o zasiłek pogrzebowy jest odpowiedni wniosek na druku Z-12. Musisz go wypełnić i złożyć w ZUS wraz z dokumentami:

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów ZUS wypłaci Ci świadczenie na pokrycie kosztów pogrzebu. Czy zasiłek wystarczy na pochówek? To zależy, jakie koszty ponosisz w związku z tym. Ile wynosi zasiłek pogrzebowy? Jeśli należysz do rodziny zmarłego, świadczenie wyniesie 4000 zł, niezależnie od faktycznych poniesionych wydatków. Zasiłek pogrzebowy niekoniecznie musi je w całości pokryć. Maksymalnie zawsze jest to tylko 4000 zł, choć na koniec 2022 roku pojawiły się informacje od partii rządzącej, że ta kwota ma być zwiększona.