Szykują zmiany w zasiłku. "Za 4 tys. zł nie da się nikogo pochować"

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie przyznawane przez ZUS (w przypadku rolników przez KRUS), a przysługuje osobom lub instytucjom, które muszą sfinansować pogrzeb. Jest to swoista rekompensata za poniesione koszty pochówku. Jego wysokość wynosi 4 tys. zł i pozostaje niezmienna od 1 marca 2011 r. Nie ma tutaj znaczenia faktyczny koszt pochówku, państwo dofinansuje go maksymalnie w tej kwocie – przypomina serwis biznes.tvn24.pl.

Zasiłek pogrzebowy w górę? Jest zapowiedź

Jednak Platforma Obywatelska szła do ostatnich wyborów parlamentarnych z zapowiedzią podniesienia jego kwoty. "Podniesiemy zasiłek pogrzebowy do 150 proc. płacy minimalnej – czyli od lipca 2024 r. będzie to 6450 zł" – obiecała PO w swojej "Liście 100 konkretów". Obietnicę podniesienia zasiłku złożyła też Lewica.

Przedwyborcze deklaracje w mocy podtrzymuje wiceminister pracy i polityki społecznej dr hab. Sebastian Gajewski z Lewicy. W rozmowie z Polskim Radiem 24 podkreślił, że koszty pogrzebu są zróżnicowane w zależności od regionu, w którym ma się on odbyć, jak również od takich czynników, jak: konieczności życiowych, związanych z czasem przechowywania ciała czy wykupieniem miejsca na cmentarzu.

Zaraz jednak dodał, że "nikt tego nie kwestionuje, że za 4 tysiące złotych w Polsce nie da się nikogo pochować".

Z tego powodu w kampanii wyborczej zarówno po stronie Lewicy, jak i Koalicji Obywatelskiej pojawiał się ten postulat. Postulat jest zakotwiczony w umowie koalicyjnej, bo tam też przecież mowa o stworzeniu godnych warunków dla osób starszych po stracie małżonka, i to także dla nich byłaby podwyżka zasiłku pogrzebowego. Jest to niezbędne – zaznaczył Sebastian Gajewski, cytowany przez biznes.tvn24.pl.

W jakiej kwocie będzie zasiłek pogrzebowy?

Podkreślił, że obecnie trwają prace nad ustaleniem podwyżki zasiłku pogrzebowego. Przyznał przy tym, że jego zdaniem "kwota 8 tys. zł, czyli dwukrotnie podwyższenie, to jest dosyć dużo".

– Pracujemy w tej chwili nad formułą tego, jak ten zasiłek pogrzebowy podwyższyć: czy ma być to kwota bezwzględna, czy ma być to kwota wskazana przez podstawę do jej ustalenia, czy będziemy waloryzować ten zasiłek pogrzebowy, czy zastosujemy inne rozwiązania – podsumował wiceminister rodziny.

