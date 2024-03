Pierwszy raz od ośmiu lat. ZUS otwiera okno transferowe

Zobacz także: Na koncie ma 9,5 mln zł. Jak do tego doszedł? "Byłem młodym pelikanem" Marcin Iwuć w Biznes Klasie

Okno transferowe potrwa do 31 lipca - w tym czasie trzeba poinformować zakład, jeśli chcemy zmienić sposób dzielenia składki emerytalnej. Natomiast gdy chcemy, by wszystko zostało tak, jak dotychczas, nie musimy podejmować żadnej aktywności.

Kto musi złożyć oświadczenie

W przypadku chęci zmiany trzeba wypełnić "Oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych" , czyli formularz ZUS-US-OFE-03.

"Zgodnie z przepisami dla osób, które są w wieku o 10 lat niższym od wieku emerytalnego, uruchamiamy 'suwak bezpieczeństwa'. Oznacza to, że ZUS nie przekazuje składek do OFE, a OFE stopniowo przekazuje środki do ZUS, które zapisujemy na subkoncie" - tłumaczy ZUS.