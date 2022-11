Waloryzacja emerytur i rent. Świadczenia wzrosną o co najmniej 250 zł

abc 10 min. temu zgłoś do moderacji 4 3 Odpowiedz

To duplikat artykułu, który zamieszczono kilka dni temu. Po co? Ma znaczenie co najwyżej dla Ukraińców, którym wystarczy przepracowanie w Polsce 1 dnia, a 20 na Ukrainie, ażeby otrzymać polską emeryturę, powiekszoną do wskazanej wyżej sumy. Powtarzam, po przepracowaniu tylko 1 dnia w Polsce. Rzecz jasna, uzupełnieniem be∂ą 13 i 14. A może nawet 15, co dzisiaj oznajmiono.