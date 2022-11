Druga waloryzacja emerytur w tym roku? Sejm mówi "nie"

Zgodnie z projektem Lewicy, którego autorką była posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, seniorzy mogliby liczyć na 11-procentowy wzrost świadczeń jeszcze w tym roku. To oznaczałoby, że najniższa emerytura wynosiłaby 1,5 tys. zł

Waloryzacja emerytur w 2023 roku

Zgodnie z rządową propozycją waloryzacja emerytur i rent wyniesie w 2023 r. co najmniej 13,8 proc. Premier Mateusz Morawiecki, mówiąc w październiku o podwyżce świadczenia, zapewnił, że emeryci dostaną nie mniej niż 250 zł. Najniższa emerytura w 2023 r. wzrośnie do 1588,44 zł. Przypomnijmy, że minimalna emerytura dziś wynosi 1338,44 zł brutto. Te najniższe świadczenia zostaną podwyższone odpowiednio do: