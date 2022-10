Emerytura w USA. Policzyli, ile trzeba mieć pieniędzy, by żyć komfortowo

Jak wynika z nowego badania, typowy Amerykanin przewiduje obecnie, że będzie potrzebował 1,25 miliona dolarów na komfortową emeryturę. Stanowi to 20-procentowy wzrost w stosunku do roku 2021. Co więcej, przeciętne konto emerytalne straciło w tym czasie 11 proc. wartości i wynosi 86 869 dolarów.

USA walczą z inflacją. Prognoza: w przyszłym roku recesja

Ogólną zasadą jest dla emerytów wycofanie nie więcej niż 4 proc. 401(k) oszczędności rocznie, co oznacza, że konto emerytalne wartości 1,25 mln dolarów zapewni 50 tys. dolarów rocznego dochodu. Konto emerytalne wartości 87 tys. przyniesie ok. 3,5 tys. dolarów rocznie.

Inflacja w USA (CPI) we wrześniu 2022 r. wyniosła 8,2 proc. rok do roku w porównaniu z 8,3 proc. w sierpniu. Deficyt budżetowy USA w roku finansowym 2022 spadł blisko o połowę i wyniósł 1,375 bln dol. W roku 2021 sięgnął 2,776 bln dol. To największy taki spadek w historii - podała telewizja CNBC. Mimo to eksperci prognozują, że przyszły rok przyniesie Stanom Zjednoczonym recesję.