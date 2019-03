Waloryzacja emerytur i rent w 2019 roku. Pierwsze przelewy już poszły, ZUS wydał prawie 2 mld zł

Kiedy do seniorów trafiają pieniądze? Zakład Ubezpieczeń Społecznych od lat stosuje prostą zasadę: świadczenia wypłacane są w sześciu terminach. To 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień każdego miesiąca. Dla każdego termin wybierany jest indywidualnie - to pochodna dnia ustalenia prawa do emerytury i renty oraz wyliczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS stara się równomiernie rozłożyć wypłaty pieniędzy.