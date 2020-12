Waloryzacja emerytur. Rząd przyjął projekt ustawy

Ministerstwo rodziny zaproponowało także, by najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne zostały podniesione do 1250 zł, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – do 937,50 zł.

Co jeszcze zawiera projekt zaakceptowany przez rząd? Miesięczny próg wysokości otrzymywanych świadczeń, uprawniający do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (tzw. 500 plus dla niesamodzielnych) zostanie podniesiony do 1750 zł.