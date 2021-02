Waloryzacja rent i emerytur. Senat za wyższą kwotą waloryzacji

PRAWDA 13 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Senat chyba nie wierzy w to że rząd PIS się zmieni po następnych latach bo daje na emerytów i rencistów i szkolnictwo i naukę i kulturę i na szpitale i przychodnie i wszędzie i tylko dla najniższą krajową płacę nie chce podwyższyć żeby nie obrazić pracodawców prywatnych. Oby jak największej ilości kasy poszło z budżetu państwa i kasa się skończyła.dopiero wtedy był by krzyk że trzeba pomyśleć nad zmianą rządu. To jest pomysłtypowy dla opozycji i senatu.