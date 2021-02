Waloryzacja rent i emerytur. Decydujące głosowanie w Senacie

Ustawa przygotowana przez stronę rządową zakłada wzrost emerytur o 4,24 proc. To przekłada się na 50,88 zł brutto czyli ok 41 na rękę.

Jedna z poprawek zgłoszona przez senatorów KO, zakłada jednak podniesienie waloryzacji dla najniższych świadczeń do 70 zł brutto, czyli ok 57 zł na rękę. Wyższe emerytury wzrosłyby natomiast procentowo.

- Prace nad 14. emeryturą trwają. Są różne postulaty, w tym by inaczej ustalić granicę dochodu - w tej chwili to 2900 zł - powyżej której obowiązywałaby już zasada złotówka za złotówkę - mówiła prezes ZUS Gertruda Uścińska w programie "Money. To się liczy". - Myślę jednak, że pójdzie to w kształcie, który przyjął Sejm - dodała prof. Uścińska.