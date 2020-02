Waloryzacja rent i emerytur w 2020 roku zaskoczyła. Będzie wyższa niż planował to rząd

Nie 3,24 proc., a 3,56 proc. - taka będzie tegoroczna waloryzacja rent i emerytur. Jaka to różnica? Na każdym tysiącu złotych emerytury i renty to dokładnie o 3 zł 22 grosze więcej co miesiąc. Zamiast 32 zł 40 groszy, będzie to 35 zł 60 groszy. Przy 2 tys. zł to 71 zł ekstra, przy 3 tys. zł - 106 zł ekstra co miesiąc.

Wszyscy emeryci i renciści wiedzą doskonale, co dzieje się w marcu. To termin corocznej waloryzacji świadczeń - wyczekiwanej z utęsknieniem i zainteresowaniem przez każdego, kto pobiera pieniądze z ZUS. To temat numer jeden dla blisko 10 mln Polaków. I już mogą być pewni tego, ile dostaną w przyszłych miesiącach.

Podwyżka będzie nieco większa od planowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za sprawą danych, które we wtorek opublikował Główny Urząd Statystyczny. Pensje Polaków w ubiegłym roku rosły szybciej, więc i dla emerytów oraz rencistów będzie więcej.

Skąd różnica? Wskaźnik waloryzacji odpowiada inflacji - czyli wzrostowi cen towarów i usług konsumpcyjnych - w poprzednim roku kalendarzowym. Do tego dochodzi co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia (również w poprzednim roku kalendarzowym).

Inflacja emerycka (bo tak nazywa się podwyżka cen dla seniorów), która jest co roku podawana przez Główny Urząd Statystyczny, wyniosła 2,6 proc. Z kolei wzrost wynagrodzeń w 2019 roku wyniósł 4,8 proc. 20 proc. z tego to 0,96 proc.

A to oznacza, że działanie jest proste: 2,6 proc. + 0,96 proc. = 3,56 proc. I taka właśnie powinna być waloryzacja 1 marca 2020 roku.

Sposób ustalania wysokości emerytur i rent określa ustawa o emeryturach i rentach z FUS. I tutaj warto się zatrzymać. To doskonale pokazuje, czym jest waloryzacja. Jej zdecydowana większość to utrzymanie tego, co emeryci już dostają. Tylko niewielka część to dodatek, który mogą traktować jako podwyżkę.

Warto pamiętać, że w tym roku znów waloryzacja będzie kwotowo-procentowa. Co to oznacza? Seniorzy otrzymają gwarantowane 70 zł - o ile wyliczona dla nich waloryzacja jest niższa od tej kwoty. I tak osoba otrzymująca 1,2 tys. zł emerytury od marca 1270 zł.

Podobnie będzie z seniorami, którzy dostają do 2 tys. zł. Ich waloryzacja procentowa dałaby mniej niż 70 zł - dlatego otrzymają gwarantowaną kwotę. Warto pamiętać, że równocześnie od marca zacznie obowiązywać nowa emerytura minimalna - w wysokości 1,2 tys. zł (została podniesiona o 100 zł). Prawo do niej mają ci seniorzy, którzy przepracowali przynajmniej 20 (w przypadku kobiet) i 25 lat (w przypadku mężczyzn).

Senior, który otrzymuje 2,5 tys. zł miesięcznie brutto, może liczyć od marca na podwyżkę o 89 zł. W ciągu roku zyska 1068 zł. Z kolei senior, który co miesiąc ma 3 tys. zł brutto, dostanie 106 zł podwyżki. W ciągu roku zyska 1272 zł.

Oczywiście im wyższe świadczenie, tym wyższa waloryzacja. I tak seniorzy, którzy co miesiąc dostają po 5 tys. zł brutto świadczenia, dostaną 178 zł miesięcznie więcej. To oznacza, że rocznie ich waloryzacja przyniesie 2,1 tys. zł ekstra.

W Polsce 70 proc. pobierających emeryturę dostaje mniej niż 2,4 tys. zł brutto. To 3,6 mln emerytów. Miesiąc muszą przeżyć za 1,9 tys. zł netto. Ich waloryzacja wyniesie nie więcej niż 85 zł.

Co trzeci senior w kraju ma jednak mniej niż 1600 zł świadczenia brutto. To 1,3 tys. zł na rękę. Co trzeci oznacza armię 1,7 mln osób. Ci z kolei dostaną gwarantowane 70 zł.

Waloryzacja nie jest jednak remedium na wszystkie problemy. Zanim senior ją odczuje… miną lata. By z poziomu 1500 zł emerytury dojść do 2000 zł emerytury potrzeba 10 lat waloryzacji na tegorocznym poziomie (czyli 3,56 proc. rocznie). A warto dodać, że część z tego "dodatku" jest zawsze zjadana przez inflację - to ona przecież odpowiada za wysokość samej waloryzacji, jest jej częścią. Im wyższa inflacja, tym wyższa waloryzacja. To jednak dla seniora żaden zysk, a jedynie rekompensata za wyższe ceny. Zyskiem jest tylko element wyliczany z rosnących wynagrodzeń.

