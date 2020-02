Polska z dodatnim saldem w handlu zagranicznym. Eksport rośnie szybciej niż import

Eksport polskich towarów za granicę w 2019 roku wyraźnie przewyższył wartość towarów sprowadzonych do kraju. Nadwyżka w handlu wyniosła prawie 8 mld zł - wynika z najnowszych danych opublikowanych we wtorek przez GUS.

To spory progres w porównaniu z 2018 rokiem, gdy bilans był ujemny i to mocno. Import przewyższył wtedy eksport o 19,5 mld zł. Miało to negatywny wpływ m.in. na statystyki PKB. Teraz dane te okazały się wsparcie wzrostu gospodarczego.