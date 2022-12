Ważny termin dla pracowników. Przegapisz? Może zmniejszyć ci się pensja

Ferdek 24 min. temu zgłoś do moderacji 16 0 Odpowiedz

Przy takiej inflacji; którą w dużej mierze wywołał sam rząd oraz NBP, oszczędzanie na tym całym PPK oznacza zamrażanie gotówki w gotówce, która ciągle słabnie, a ceny wzrastać będą jeszcze długi czas. Równie dobrze, można by sobie te pieniądze zamurować w ścianie - zysk dokładnie taki sam. O wiele lepsze będzie realne zwalnianie ze składek i podatków wszystkich pracujących do określonego pułapu dochodów. Zostanie ludziom więcej z własnej pracy, więcej wydadzą i więcej wpłynie do budżetu. Tylko chodzi o realne zwolnienia od podatku, a nie udawane 30k wolnej od podatku, gdzie nie można sobie już odliczyć składki zdrowotnej, co w efekcie daje taki rezultat, że mało kto na tym cokolwiek "zyskuje" oprócz głębszego skomplikowania przepisów. Komplikujemy biurokrację by żyło nam się łatwiej. Idiotyzm, bezkresny wręcz idiotyzm. Tylko wy politykierstwo działające w parlamencie na ul. Wiejskiej - pracujecie dla możnych z zagranicy, a nie dla obywateli, którzy was rzekomo wybrali. To mi nie wygląda na demokrację, żadnej władzy ludu nie ma. To fikcja, hucpa i kłamstwo. Wybieramy sobie cwaniaków, którzy autorytarnie i bez jakichkolwiek głębszych konsultacji społecznych - rozporządzają wspólnym majątkiem ku naszej wspólnej zagładzie, przy okazji dybiąc na majątki prywatne i podlizując się korporacjom oraz bogatym inwestorom.