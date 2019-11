Wiek emerytalny a wysokość świadczeń. Historia pewnego tweeta

Szydło jeździ po kraju i przekonuje, że warto głosować na PiS. Na wiecach partyjnych obiecuje obniżenie wieku emerytalnego, co razem z 500+ jest motorem napędowym kampanii.

"Kłamstwem jest twierdzenie, jakoby wydłużenie wieku emerytalnego niosło za sobą większe kwoty emerytur" - czytamy w nim. To cytat właśnie z Beaty Szydło.

Dziś użytkownicy nie szczędzą złośliwości, komentując wpis w dosadnych słowach. "Patrz Beata, raptem 4 lata minęły i co? I bęc:" - pisze jeden z internautów, załączając wpis byłego wiceministra pracy, dziś odpowiedzialnego za wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych - Bartosza Marczuka.

Ten, o którym w ostatnich kilkudziesięciu godzinach jest tak głośno. Opisywaliśmy go zresztą na łamach money.pl.

Ironii jest więcej. Ale to wszystko w czasie, gdy coraz głośniej mówi się o głodowych emeryturach z ZUS. I gdy przedstawiciele partii rządzącej zachęcają, by mimo osiągnięcia wieku emerytalnego pracować dalej, bo każdy dodatkowy rok oznacza wyższą emeryturę.

Do tego ciągłe zachęty do dodatkowego oszczędzania, by po 60. lub 65. urodzinach nie zostać bez grosza przy duszy.