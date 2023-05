Wielka Brytania pójdzie w ślady Francji? Chodzi o wiek emerytalny

Odniósł się on w ten sposób do spekulacji, że podniesienie wieku emerytalnego może zostać przyspieszone, bo to, że wiek emerytalny zostanie podniesiony, zostało ustalone już kilka lat temu.

Wiek emerytalny w Wielkiej Brytanii

Obecnie wiek emerytalny w Wielkiej Brytanii, zarówno w przypadku kobiet i mężczyzn, wynosi 66 lat, ale między 2026 i 2028 rokiem zostanie stopniowo podniesiony do 67. roku życia. W dalszej przyszłości podniesiony zostanie to 68. roku życia, choć data tego jeszcze nie jest ustalona.

Stride powiedział w czwartek, że powinno to mieć miejsce między rokiem 2041 a 2043, ale biorąc pod uwagę poziom niepewności co do danych dotyczących przewidywanej długości życia, rynku pracy i stanu finansów publicznych, podejmowanie decyzji w tym momencie byłoby przedwczesne.

Dodał, że zaplanował przeprowadzenie kolejnego przeglądu na temat tego, kiedy wiek emerytalny powinien wzrosnąć do 68 lat w pierwszych dwóch latach nowej kadencji Izby Gmin, co najprawdopodobniej oznacza jego przeprowadzenie do końca 2027 roku.

Stride zapewnił też, że rząd pozostaje przywiązany do zasady wprowadzania zmian w wieku emerytalnym z co najmniej 10-letnim wyprzedzeniem.

