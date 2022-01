Wielka rewolucja w emeryturach? Rzecznik rządu reaguje na medialne doniesienia

Emerytka 42 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Czyli co ? Jeżeli ktoś studiował a potem pracował i odkładał składki przez 36 lat, nie ma dzieci lub ma jedno bo drugie mu zginęło w wypadku to jest gorszy od tego co nigdy nie pracował, nie odkładał składek a wychował 3, 4 lub 5 dzieci ?????