Wiceminister od Polskiego Ładu zapowiada kolejne zmiany w reformie

Marmar 14 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Szanowni politycy. To że jesteśmy upośledzonym narodem nie podlega żadnej dyskusji. Odkąd pamiętam ze strony każdego rządu słychać że Polska się dynamicznie rozwija i że jest coraz lepiej. Gdzie ta dobra zmiana? Jeżeli nie potraficie wprowadzić dobrych reform ,jeżeli nie potraficie prowadzić dobrze polityki płacy i pracy to na miłość boską skopiujcie wszystko od naszych zachodnich sąsiadów i wprowadźcie to w Polsce. Jeżeli u nich można normalnie żyć i pracować dlaczego nie da się u nas! Huśtacie się za pieniądze podatników i udajecie że wszystko co robicie jest najlepsze- nasuwa się pytanie dla kogo? Te wasze lex-y komu to potrzebne . Pamiętajcie że historia kołem się toczy obojętnie ile zarobicie na respiratorach, maseczkach czy działkach.