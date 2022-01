Masz zabytek? Polski Ład zapewnił ci ogromną ulgę podatkową. "Pół miliona złotych i więcej". Oto Pałacyk+

Reforma weszła w życie na początku roku i — w skrócie — niemal co kilka dni zaskakuje czymś nowym. Kolejne odkrycie dotyczy zabytków. Okazuje się, że właściciele np. dworków i pałacyków wpisanych do rejestru zabytków mogą liczyć na gigantyczną ulgę .

Ulga na zabytki, czyli Pałacyk+

Jak zabytkiem obniżyć dochód do zera?

Doradczyni podatkowa zwraca uwagę, że w przypadku tej ulgi nie ma znaczenia, jak długo jest się właścicielem zabytku. A ponadto: "wystarczy 1 zł" wydane na roboty budowlane, konserwację lub renowację, by móc zapewnić sobie niemały odpis od podatku. Jak to zrobić?

"Rząd rozdaje ulgi"

- Nie wiem, czy jest ktoś taki, kto przeczytał nowe przepisy od deski do deski. I rzeczywiście poznał wszystkie haczyki in minus i in plus, bo niestety pojawiają się i takie, i takie. Nawet Rządowe Biuro Legislacji nie zdążyło przeczytać. Na pewno jest wiele takich dziur, które powstały świadomie i nieświadomie. Rząd Zjednoczonej Prawicy dotąd rozdawał transfery. W Polskim Ładzie poszedł w innym kierunku i rozdaje ulgi. Najpierw podniósł podatki, zlikwidował odliczenie składki zdrowotnej, a później zaczął wprowadzać różnego rodzaju ulgi. Tych ulg może być już nawet kilkanaście – tłumaczy w rozmowie z money.pl dr Dudek.