Rodzice mogą stracić nawet kilkanaście tysięcy złotych. Uwaga na ten przepis

Polski Ład wprowadził ulgę dla rodziców 4+. Co ona oznacza? Rodzice wychowujący co najmniej 4 dzieci korzystać będą z PIT-0, czyli nie zapłacą za cały rok podatku. Aby otrzymać ulgę oboje rodziców nie może wykazać większego przychodu niż 231 056 zł (na każdego rodzica 85 528 zł + 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku).

Ostatnio Ministerstwo Finansów uściśliło przepisy i podało, że nawet jeżeli czwarte dziecko urodzi się dopiero 31 grudnia, to oboje rodzice nie zapłacą podatku za cały rok.

Ulga dla rodzin 4+ w Polskim Ładzie - pułapka

W uldze dla rodzin 4+ czai się jednak pułapka. Jak czytamy w podręczniku rządowym do Polskiego Ładu, dziecko, które "orzeczeniem sądu zostało w roku podatkowym umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, nie będzie uwzględniane przy ustalaniu prawa do ulgi rodzica (opiekuna prawnego)".

Zgodnie z art. 2 pkt 6 przez instytucję zapewniającą całodobowe utrzymanie rozumie się dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, a także szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie.

- Nie dość, że w takiej sytuacji rodzice przeżywają tragedię, to w rocznym rozliczeniu mogą dopłacić urzędowi skarbowemu nawet 30 tys. złotych. Wszystko przez nieprecyzyjne przepisy - mówi w rozmowie z money.pl Małgorzata Samborska, ekspert podatkowy Grant Thornton.

Jej zdaniem nie powinno być tak, że coś w ciągu rok się rodzicom należy, a później mogą to stracić. Według Samborskiej powinny być wprowadzone przepisy dot. proporcjonalności, naliczania ulgi w zależności od miesięcy.

- Teraz mamy system zero-jedynkowy. Dziecko trafi pod opiekę do jednej z placówek i rodzice stracą ulgę za cały rok, ale przecież i tak muszą utrzymywać to dziecko przez resztę czasu. Przepisy są bardzo lakoniczne i nieprecyzyjne. Przepisy dot. ulg na dzieci wykluwały się latami, są obszerne, ale jasne. W tym przypadku wrzucono kilka artykułów do jednego worka i może to rodzić poważne wątpliwości - przestrzega ekspertka Grant Thornton.

Przepisy z alimentów trafiły do ulgi

Money.pl sprawdziło, skąd taki przepis mógł znaleźć się w reformie rządu. Jest to przepis wzięty z prawa do alimentów. Jeśli dziecko trafia do takiej placówki, alimenty mu się nie należą. Ministerstwo Finansów jednak w przypadku ulgi przedobrzyło.

Wystarczy, że jedno dziecko trafi np. do ośrodka wychowawczego, a rodzice tracą ulgę również na pozostałą trójkę pociech. Co więcej, wygląda to tak, jakby ustawodawca "karał" za problemy jednego dziecka całą rodzinę, która na koniec roku podatkowego straci możliwość ubiegania się o ulgę 4+, choć przecież dziecko wciąż jest na utrzymaniu obojga rodziców i jest ich pełnoprawnym potomkiem. Wszak ulgę przyznaje się za liczbę urodzonych dzieci, a nie za to, jak zachowuje się to dziecko później w przyszłości. Zresztą scenariuszy trafienia dziecka do ośrodka wychowawczego jest bez liku i często wiążą się z rodzinnymi trudnymi losami, a w tym przypadku rząd wrzucił wszystkich do jednego worka.

- Te przepisy wymagają jasnego stanowiska Ministerstwa - kończy Małgorzata Samborska.

Na koniec przypomnijmy jeszcze, jakie przychody obejmuje ulga dla rodzin 4+. Oto one:

• z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),

• z umów zlecenia zawartych z firmą,

• z działalności gospodarczej, opodatkowane według skali podatkowej, 19 proc. podatkiem liniowym, stawką 5 proc. (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jakich przychodów nie obejmuje ulga:

• z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłków chorobowych, macierzyńskich),

• z umów o dzieło,

• z praw autorskich (z wyjątkiem tych uzyskanych w ramach umowy o pracę),

• podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

• zwolnionych od podatku dochodowego (innych niż zwolnione na podstawie ulgi dla rodzin 4+, np. diet i innych świadczeń z tytułu podróży służbowej, zapomogi otrzymanej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby wypłaconej z ZFŚS, świadczeń 500+),

• od których zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia.

