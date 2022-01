Ulga dla dużych rodzin. Trzeba złożyć oświadczenie

Polski Ład ma umożliwić rodzinom wielodzietnym zmniejszenie obciążeń podatkowych. Zerowy PIT ma przysługiwać rodzicom wychowującym co najmniej czwórkę dzieci, dlatego też nazywa się ją również u lgą dla rodzin 4+.

Jeżeli natomiast dziecko jest pełnoletnie, ale nie przekroczyło 25 lat i wciąż się uczy, to ulga będzie przysługiwać , jeżeli rodzic musi płacić na nie alimenty lub też jest rodzicielem zastępczym. Co istotne, przychody tychże dzieci nie mogą przekroczyć 3 089 zł rocznie. Inaczej ulga przepadnie.

Ważny będzie dochód

Jednak samo posiadanie 4 i więcej dzieci nie oznacza, że załapie się na ulgę. Podatku nie zapłacą jedynie osoby, których roczny przychód wynosi do 85 528 zł. Przy wyższych zarobkach podatek będzie płacony dopiero od nadwyżki ponad tę kwotę.

Jak wyjaśnialiśmy w money.pl, rodzice uzyskają dodatkowe odliczenie w kwocie 85 528 złotych. Jeżeli rozliczają się na skali, to do kwoty wolnej w wysokości 30 tys. złotych dolicza się 85 tys. złotych, co daje odliczenie w wysokości 115 tys. złotych na każdego rodzica (łącznie 230 tys. złotych). Ale tylko, jeżeli rozliczają się wspólnie. Powyżej tej kwoty zapłacą podatek.