Czym jest rodzina wielodzietna według rządzących? To dla niej będzie ulga zapisana w Polskim Ładzie

To oznacza, że rodzice uzyskają dodatkowe odliczenie w kwocie 85 528 złotych. Jeżeli rozliczają się na skali, to do kwoty wolnej w wysokości 30 tys. złotych dolicza się 85 tys. złotych, co daje odliczenie w wysokości 115 tys. złotych na każdego rodzica (łącznie 230 tys. złotych). Ale tylko, jeżeli rozliczają się wspólnie. Powyżej tej kwoty zapłacą podatek.