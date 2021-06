Rodziny wielodzietne będą całkowicie zwolnione z podatku dochodowego? Mamy odpowiedź resortu finansów

Rodzice czwórki i więcej dzieci nie płaciliby zaliczek na podatek dochodowy - o nowym pomyśle wsparcia rodzin wielodzietnych pisaliśmy w money.pl. Wyszedł on z Partii Republikańskiej, ale jak zapewniał poseł Kamil Bortniczuk, zyskał wstępną akceptację premiera Mateusza Morawieckiego i wiceministra finansów Piotra Patkowskiego.

"Ministerstwo Finansów pozytywnie odnosi się do pomysłu ulgi dla rodzin wielodzietnych. Będziemy, jako rząd, pracować nad rozwiązaniami w tym zakresie" – czytamy w krótkim komunikacie, który otrzymaliśmy w czwartek z resortu finansów.

Jak informował nas poseł Kamil Bortniczuk z Partii Republikańskiej, rodziny wielodzietne zaoszczędziłyby w sumie ok. 250 mln zł (obrachunki Ministerstwa Finansów nie obejmowały jednak innych planowanych zmian w podatkach), co daje średnio w przeliczeniu na rodzinę 4,1 tysiąca złotych.

Rozwiązanie to ma się znaleźć w jednej z ustaw przygotowywanych przez rząd w związku z Polskim Ładem i zacząć obowiązywać już od przyszłego roku.

Zdaniem prof. Adama Mariańskiego, doradcy podatkowego, adwokata i eksperta BCC oraz szefa Krajowej Rady Doradców Podatkowych, można zakładać, że zwolnienie to będzie dotyczyło wyłącznie dochodów z działalności wykonywanej osobiście (umowa o pracę czy zlecenia), podobnie jak ma to teraz miejsce w przypadku zwolnienia z podatków dochodowych osób do 26. roku życia.