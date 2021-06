Strategia Demograficzna rządu. "Wzrost współczynnika dzietności o połowę w 20 lat to bardzo optymistyczne założenie"

Obserwator 1 godz. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Zaraz, a dlaczego kwestie demografii oceniają ekonomiści? Skąd oni maja się na tym znać? Nawet w ich komentarzach widać, że nie mówią z perspektywy demograficznej, tylko ekonomicznej. Jak można też powiedzieć, że strategia abstrahuje od aspiracji kobiet? Na konferencji dzisiaj cytowano badania, że o wiele więcej Polek w Polsce chce, by małymi dziećmi zajmowały się same lub dziadkowie, niż by one szły do żłobka. Drogie money.pl, odrobinę profesjonalizmu poprosimy, czytają Was poważni ludzie, szanujcie czytelnika.