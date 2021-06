Strategia Demograficzna 2040. Kodeks pracy do zmiany, rząd ma pomysł na wzrost dzietności

- Proponujemy pakiet zmian w Kodeksie pracy dla rodziców dzieci do lat 4. Chcemy wprowadzić ochronę dwojga rodziców przed zwolnieniem – zapowiedziała Barbara Socha, wiceminister rodziny podczas prezentacji projektu Strategii Demograficznej 2040.

- Nie musimy przekonywać Polaków, żeby chcieli mieć dzieci - powiedziała wiceminister Socha. Zaznaczyła jednak, że tym, co odstrasza rodziny przed posiadaniem większej liczby dzieci, jest niewystarczająca stabilność na rynku pracy.

- Chcemy wprowadzić gwarancję elastycznej pracy, rozumianej w bardzo szeroki sposób, dla rodziców dzieci do lat 4 - mówiła wiceminister Socha. I dodała: - Również gwarancję możliwości pracy w niepełnym wymiarze godzin i możliwość połączenia tych wszystkich elementów, różnych form elastyczności pracy w niepełnym wymiarze godzin dla rodziców.

Dlatego też, jak podkreśliła, rząd PiS chce zmniejszyć możliwość zawierania umów na czas określony do dwóch umów. Problem dotyka w tej chwili, jak mówiła wiceminister, zwłaszcza ludzi młodych. Dlatego proponowane jest ograniczenie możliwości zawierania umów o pracę na czas określony z osobami w wieku do 40 lat do maksymalnie dwóch umów na łączny czas nieprzekraczający 15 miesięcy.