Duże zmiany dla samotnych rodziców. Poselska wrzutka do Polskiego Ładu

Polski Ład faworyzowałby rodziców samotnie wychowujących dziecko

Wiceminister: zyskają lepiej zarabiający rodzice

Ulga dla dużych rodzin inną wrzutką

To oznacza, że rodzice uzyskają dodatkowe odliczenie w kwocie 85 tys. złotych. Jeżeli rozliczają się na skali, to do kwoty wolnej w wysokości 30 tys. złotych dolicza się 85 tys. złotych, co daje odliczenie w wysokości 115 tys. złotych na każdego rodzica.