Podatek cukrowy. Firmy nie wiedzą, co tak właściwie powinny opodatkować

Kto lubi słodzone napoje, przekonał się już, że od 1 stycznia ich cena poszła w górę o ok. 40 proc. Za podwyżki odpowiada podatek cukrowy, który ma się przyczynić, zdaniem autorów tego rozwiązania, do zmiany złych nawyków żywieniowych.

Jest jednak miejsce, w którym takie napoje nadal można znaleźć w starej cenie. To sieci McDonald's, a powodem jest niejasności w prawie. Sieć przyznaje, że dopóki nie będzie miała jasności co do tego, co jest przedmiotem opodatkowania, cen nie podniesie.