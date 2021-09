Kolejna zmiana w Polskim Ładzie. Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

O prawdopodobnej poprawce do Polskiego Ładu informuje "Dziennik Gazeta Prawna". - Mieliśmy nieco inne propozycje wyjściowe, ale stanęło na zerowym PIT dla rodzin 4 plus. To dobre rozwiązanie, teraz trwają rozmowy na temat szczegółów - powiedział "DGP" Bartłomiej Wróblewski z PiS, zaznaczając, że ostatnie słowo należy tu do premiera Morawieckiego.

O ulgę dla dużych rodzin zabiegała Partia Republikańska Adama Bielana. Jak mówił gazecie Kamil Bortniczuk, posłowie rozmawiali już w tej sprawie z resortami finansów i rodziny, a wzorem był zerowy PIT dla młodych.

Przy wspólnym rozliczeniu kwota wolna byłaby na poziomie 170 tys. zł rocznie, wynika z pomysłu. - Mówimy więc o wspólnych dochodach rodziców na poziomie ok. 14 tys. zł miesięcznie - sprecyzował dziennikarzom Bortniczuk. Jak dodał, taka ulga mogłaby skłonić rodziny, by się powiększały. Byłaby więc podatkową zachętą, obok istniejącego już 500 plus.

Dziennik zaznacza, że wśród rozwiązań dla dużych rodzin rozważana była także wyższa ulga na czwarte i kolejne dziecko lub możliwość wspólnego rozliczenia z dziećmi. Zerowy PIT dla dużych rodzin jest jednak najbardziej prawdopodobną zmianą.

Flagowy program PiS - 500 plus - który miał podkręcić wskaźniki demograficzne, nie przyniósł oczekiwanego rezultatu. Partia rządząca broni jednak programu i nie zamierza się z niego wycofywać. - Wprowadzenie programu "500 plus" to był ostatni dzwonek, żeby wdrożyć skuteczne rozwiązania. Bez niego sytuacja demograficzna byłaby gorsza - mówiła w marcu Info Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

- Aby odwrócić trend, konieczne było wsparcie finansowe rodzin, a teraz przygotowanie szerszej Strategii Demograficznej 2040 - mówiła w sierpniu wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha. Jak dodała, chodzi o politykę mieszkaniową, stworzenie rynku pracy bardziej przyjaznego rodzicom, rozwój różnych form opieki nad dziećmi do 3 lat i kwestie związane z ochroną zdrowia.

W Polskim Ładzie ogłoszone zostało już inne rozwiązanie dla rodziców. Od przyszłego roku rodzice dostaną dodatkowe pieniądze niezależnie od wypłacanego 500+. Chodzi o wypłatę nawet 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku 12-36 miesięcy.

