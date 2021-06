Kwota wolna od podatku. Sprawdzamy słowa premiera

Jednym z pierwszych projektów, który w ramach Polskiego Ładu ma przyjąć Rada Ministrów, jest podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. złotych. Jak mówił Morawiecki, będzie to "jeden z wyższych pułapów w Europie".

Do tej pory Polska faktycznie była w ogonie Europy, jeśli chodzi o limit nieopodatkowanych dochodów. W 2016 roku wynosiła ona - w przeliczeniu - ok. 750 euro i była jedną z najniższych. Dla porównania kwota wolna od podatku na Cyprze była 26 razy wyższa.

Wciąż daleko będzie nam jednak do Francji, gdzie kwota wolna wynosi ponad 10 000 euro, Niemiec, które podwyższyły w tym roku nieopodatkowany dochód do 9408 euro rocznie, czy Austrii (11 000 euro). Wysoką kwotę wolną od podatku mają też Włochy (8 000 euro) czy Cypr (ponad 19 000 euro).

Relacja do zarobków

Porównywanie kwot nie daje jednak pełnego obrazu sytuacji, bo większość krajów, w których obowiązuje wyższa kwota wolna, ma też znacznie wyższy wskaźnik średnich zarobków. Obecnie średnia pensja w Polsce daje roczne zarobki na poziomie ok. 59 tys. złotych brutto. Oznacza to, że kwota wolna od podatku będzie stanowić ponad połowę.

Roczna pensja brutto w Niemczech wyniosła w zeszłym roku 47 700 euro. Kwota wolna od podatku wynosi zatem 19,7 proc. Roczne pensje we Włoszech wynoszą średnio 28 570 euro. Kwota wolna od podatku to w tym przypadku ponad 28 proc. zarobków.

Kto zyska

Przy dzisiejszej pensji minimalnej w wysokości 2800 zł brutto (pamiętać trzeba, że zmiany mają wejść w życie od nowego roku) pensja wzrośnie miesięcznie o ok. 137 zł miesięcznie. Po roku będzie to już ok. 1650 zł. Dla kogoś, kto zarabia niewiele, to kwota znacząca.