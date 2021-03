Średnia pensja to 5 tys. zł? Nawet nie połowa tego. Oto cała prawda o zarobkach w Polsce

Z tego niespełna biliona złotych najwięcej przypada na pracę etatową - ponad 600 mld zł. Kolejne 250 mld zł to emerytury i renty, a po 40 miliardów zarobili jednoosobowi przedsiębiorcy i zatrudnieni na umowach śmieciowych.

Liczby mogą robić wrażenie. Gorzej, gdy przepuścimy je przez dość gęste sito. Analiza nie pozostawia złudzeń - 5 tysięcy średniej pensji w Polsce to tylko statystyka. Prawda jest zupełnie inna.

Wspomniany bilion to oczywiście dochód jeszcze przed odliczeniem składek na ubezpieczenia społeczne i opodatkowaniem. W rzeczywistości więc Polacy co miesiąc dostają znacznie niższe przelewy. Jakie? Postanowiliśmy to dokładnie przeanalizować.