Bez obrączki się nie liczy. Polski Ład zamyka furtkę podatkową dla rodziców

W stosowaniu preferencji podatkowej są pewne ograniczenia. Wspólnie z dzieckiem można się rozliczyć wówczas, jeśli dziecko nie zarabia lub jego dochód roczny nie przekracza kwoty 3089 zł. Co ważne, do dochodu dziecka nie są wliczane świadczenia rodzinne, jak np. renta po zmarłym ojcu lub matce.

Furtka do nadużyć?

Według rządu problem był taki, że z możliwości rozliczania się wraz z dzieckiem korzystali nie tylko rodzice, którzy faktycznie w pojedynkę wychowywali swoje dzieci. W 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny (w wyroku sygn. akt II FSK 573/15) orzekł, że prawo do preferencyjnego rozliczania się z dzieckiem mają oboje rozwiedzeni rodzice, którzy naprzemiennie wychowywali dziecko. Każdy z nich miał - według sądu - status osoby samotnie wychowującej dziecko.

Zdaniem Ministerstwa Finansów wyrok ten otworzył furtkę do nadużyć. Z ulgi dla samotnie wychowującego rodzica korzystali bowiem matka i ojciec dziecka, zamiast tylko jednego, co było intencją ustawodawcy.

Od przyszłego roku to się zmieni. Zgodnie z projektem ustawy podatkowej , którą w poniedziałek opublikował rząd, opcja, by rozwodnicy oraz osoby żyjące w nieformalnych związkach mogli nadal oboje korzystać z preferencji podatkowej, przestanie istnieć.

W projekcie znalazł się bowiem zapis, który wskazuje, że "prawo do preferencyjnego opodatkowania dochodów nie będzie już przysługiwać wszystkim osobom stanu wolnego, posiadającym dzieci własne lub przysposobione, ale wyłącznie tym, które samotnie wychowują te dzieci".

Zdaniem Małgorzaty Samborskiej, po wejściu w życie Polskiego Ładu, preferencja podatkowa dla samotnych rodziców stanie się jeszcze korzystniejsza, niż jest to dziś. Kwota wolna od podatku ma bowiem wzrosnąć do 30 tys. zł, a pierwszy próg podatkowy będzie podniesiony do 120 tys. zł.