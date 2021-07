Rząd namiesza nam w pensjach? Mamy tabelę. Sprawdź, ile zyskasz lub stracisz

LoboD 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

NO i co? NBP dodrukuje kolejne 200mld pustych pieniędzy bo w budżecie będzie luka? Już i tak wedle unijnych standardów mamy deficyt ponad 59%, a nie jesteśmy jak USA,które swój deficyt szybko mogą zniwelować. Liczy sie silą nabywcza pieniądza, jak ja teraz dobrej jakości chleb kupie za 5 zł to tych zmianach będę musiał płacić 7-8 złotych. To jest tylko próba zrekompensowania kolejnych podwyżek: gaz,woda (właśnie mam nową podwyżkę) od stycznia znowu prąd.... Ja mogę zarabiać i 1500zł,byle to była kwota pozwalająca na godne życie, po opłaceniu rachunków. Tym się zajmijcie, bo dojdzie do kolejnej denominacji i za stare 100 zl otrzymam nowy 1 grosz.