Polski Ład walczy z czasem. PiS składa propozycję Porozumieniu

Ryczałtowa składka zdrowotna dla pracowników zarabiających do 250 tys. złotych rocznie. Powyżej tej kwoty składka proporcjonalna lub wielokrotność ryczałtowej. Takie są nowe propozycje PiS dla Jarosława Gowina. Wszystko po to, by udało się przyjąć Polski Ład - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".