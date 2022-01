Polski Ład. Jak krok po kroku policzyć pensję według nowych i starych zasad?

Adam N 1973 30 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Nie limit przychodów, a dochodów musi być w przedziale od 5,7 do 11,1 tys brutto. Dochód to różnica między przychodem i kosztami. Księgowi tacy leniwi, czy tacy tępi że narzekają? Ja musiałem liczyć pensję kilkudziesięciu ludziom, dla których każdego dnia mogła i była różna ilość przepracowanych godzin i policzyć prowizje. Liczyłem darmowym arkuszem kalkulacyjnym, który często się zawieszał i czasem musiałem powtórzyć wyliczanie. Księgowi, jest prostszy sposób niż liczyć dwa razy. Jeśli pensja pracownika nie wzrosła między grudniem a styczniem, to wystarczy skopiować do jednej kolumny pensję z grudnia, a w sąsiedniej umieścić wyliczone za styczeń z Polskim Ładem i porównać 😂😎 A co jeśli wzrosła? Jeśli wzrost nie był duży, powyżej 500 zł, to wiadomo z grudnia jaki procent pensji brutto stanowiła pensja netto. Ten procent zastosować do pensji brutto styczniowej i w przybliżeniu możemy porównać z wyliczoną według Polskiego Ładu. Dopiero jeśli różnica nie jest duża, poniżej powiedzmy 50 zł, wtedy musicie policzyć na oba sposoby