Zamieszanie z PIT-2. Ministerstwo Finansów wyjaśnia

"Zweryfikuj jak najszybciej, czy złożyłeś pracodawcy PIT-2 (jeśli masz prawo). Bez tego twoja zaliczka nie będzie co m-c pomniejszana o 425 zł (1/12 kwoty zmniejszającej podatek). W 2021 to było 43 zł, więc nie było to tak ważne" — napisała na Twitterze Małgorzata Samborska, doradca podatkowy w Grand Thornton.