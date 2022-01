PIT-2 – czym jest? Po co go składać? Jak wypełnić?

Grace 17 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

PIT2 to jeden z kilku druków jakie dostaje do wypełnienia kandydat do pracy tak więc radziłabym upewnić sie u pracodawcy czy jest u niego już ten druk zwłaszcza jeśli jest się emerytem, rencistą , ma dodatkowa DG lub wynajem na zasadach ogólnych. Z doświadczenia wiem że 99% przyjmowanych do pracy bezmyślnie wypełnia wszystkie formularze nie wiedząc po co to i na co to.