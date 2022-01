Ulga dla klasy średniej – ile wynosi? Kto skorzysta? Jak obliczyć?

Ulga dla klasy średniej Polskiego Ładu dotyczy osób, których miesięczne wynagrodzenie mieści się w przedziale od 5 701 do 11 141 złotych miesięcznie. Aby odpowiednio zastosować ulgę, pracownik powinien zsumować wszystkie przychody podlegające opodatkowaniu w danym miesiącu.

Ustalając prawo do pobierania ulgi przez pracownika, pracodawca jest zobowiązany sprawdzić, czy suma wypłaconych przychodów nie przekroczy górnego limitu wynoszącego 133 692 zł rocznie. Jeśli podatnik przekroczy maksymalną kwotę lub nie osiągnie minimalnego przychodu, będzie zmuszony zwrócić otrzymaną ulgę podczas rocznego rozliczenia.

Kto skorzysta z ulgi dla klasy średniej Polskiego Ładu?

Wprowadzony z początkiem 2022 roku zapisek o uldze podatkowej nie dotyczy jednak każdego. Skierowany jest dla pracowników, których miesięczne zarobki mieszczą się w przedziale od 5 701 do 11 141 złotych, czyli rocznie od 68 412 do 133 692 złotych. Ulga jest dedykowana każdemu, kto uzyskał przychody z pracy na etacie w ramach umowy o pracę, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z działalności gospodarczej, której przedsiębiorcy rozliczają podatek na zasadach ogólnych.

Taką pomoc łatwo jednak stracić. Stanie się tak w przypadku, gdy pracownik zarobi mniej lub więcej, niż przewidują dozwolone kwoty. Może się tak zdarzyć w wyniku utraty pracy, urlopu macierzyńskiego lub wzrostu wynagrodzenia. Najważniejszą zasadą kwalifikującą do skorzystania z ulgi jest mieszczenie się w limitach – miesięcznych oraz rocznych.

Najnowsze zmiany w Polskim Ładzie zapowiadają jednak rozszerzenie ulgi dla klasy średniej. 21 stycznia br. premier Mateusz Morawiecki ogłosił włączenie do niej emerytów oraz rencistów, którzy otrzymują miesięcznie do 12 800 złotych. Podobnie będzie ze zleceniobiorcami oraz z nauczycielami akademickimi, którzy mają wysokie koszty uzyskania przychodu. Premier stwierdził również, że zarabiający do 12 800 złotych, którzy na koniec 2022 roku zauważą, że stracili na Polskim Ładzie, będą mogli oczekiwać od państwa rekompensaty.