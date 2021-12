Nowe ulgi podatkowe. Polski Ład wpłynie na wysokość pensji

Jednak w uldze jest pewien haczyk. Miesięczne rozliczanie w niektórych przypadkach może spowodować powstanie niedopłaty podatku dochodowego. Aby tego uniknąć, lepiej jest rozliczyć ulgę dopiero na koniec roku. By jednak to zrobić, trzeba złożyć wniosek u pracodawcy i jej niestosowanie. Ulga bowiem naliczana jest automatycznie.

Dla osób, które przynajmniej trzy lata nie rozliczały podatku w Polsce, w przypadku powrotu do kraju przez cztery lata będzie obowiązywała ulga podatkowa na powrót. Z podatku zwolnione są przychody do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł . Jak przypomina bankier.pl, by skorzystać ze zwolnienia, należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków do korzystania z ulgi oraz wskazać rok rozpoczęcia i zakończenia stosowania zwolnienia przez pracodawcę.

Od przyszłego roku obowiązywać będzie również zerowy PIT dla rodzin 4 plus. Oznacza to, że rodzice rodzin z co najmniej czwórką dzieci nie zapłacą podatku. Uzyskają dodatkowe odliczenie w kwocie 85 528 złotych. Jeżeli rozliczają się na skali, to do kwoty wolnej w wysokości 30 tys. złotych dolicza się 85 tys. złotych, co daje odliczenie w wysokości 115 tys. złotych na każdego rodzica (łącznie 230 tys. złotych). Ale tylko, jeżeli rozliczają się wspólnie. Powyżej tej kwoty zapłacą podatek.