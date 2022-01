PIT-2 ma nowy wzór. To już siódma wersja

Na stronach Ministerstwa Finansów znajdziemy już aktualny wzór formularza PIT -2. Jak zwraca uwagę portal Infor.pl, to już siódma jego wersja.

PIT-2(7). Od kiedy obowiązuje?

Zgodnie z informacją na stronie MF (www.gov.pl/web/finanse/pit-formularze), siódma wersja formularza PIT-2 dotyczy wszystkich przychodów uzyskanych po 1 stycznia 2022 r. To istotne, gdyż sporo zmian przyniósł ze sobą Polski Ład i osoby, które w przeszłości złożyły ten formularz, zgłaszały problemy z wypłatami ich pensji .

Jednak na stronie Portalu Podatkowego (podatki.gov.pl) przy formularzach do druku PIT znaleźć można adnotację, że nowy wzór PIT-2 dotyczy formularzy składanych od 10 stycznia 2022 r.

Może to budzić pewien niepokój podatników. Trzeba zatem pamiętać, że najnowszy wzór formularza dotyczy osób, które złożyły PIT-2 po 10 stycznia 2022 r. Kto zrobił to wcześniej, użyć musiał poprzedniego wzoru, który zresztą niewiele się różni od obecnego. Zniknęło z niego wyłącznie odwołanie do kwoty zmniejszającej podatek obowiązującej w 2021 r. - zwraca uwagę Infor.pl.