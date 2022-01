Problemy z PIT-2. Pojawiły się kolejne wątpliwości

Co to oznacza? Loręcka zaznacza, że z przepisów i wyjaśnień resortu wynika, iż osoby rozliczające najem prywatny według skali podatkowej i jednocześnie osiągające przychody ze stosunku pracy nie mogą złożyć swojemu pracodawcy PIT-2. - Nie może być bowiem dwukrotnie rozliczana w trakcie roku kwota wolna, raz w stosunku pracy, drugi raz w najmie rozliczanym według skali. To doprowadziłoby do sytuacji, że w niektórych przypadkach w zeznaniu rocznym mogłaby się pojawić dopłata podatku nawet w wysokości 5.100,00 zł - podkreśla.