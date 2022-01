Artur Soboń ma naprawić "Polski Ład". Kim jest nowy wiceminister finansów, który ma uratować reformę podatkową PiS?

Piąte ministerstwo Sobonia. Uratuje "Polski Ład"?

Wiceminister, który ma naprawić "Polski Ład", wcześniej zajmował się m.in. programem Mieszkanie Plus czy restrukturyzacją górnictwa. Doprowadzenie do podpisania umowy społecznej z górnikami było jak dotąd największe zadanie dla posła. Piotr Müller w informacji o nominacji w resorcie finansów przypomina też, że Soboń przyczynił się do szerokiego przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.